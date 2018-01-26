Gelin-görümce sırra kadem bastı !

İstanbul'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Yeni anne olan Buse isimli genç kadın görümcesiyle kaçtı. 3 gün önce Bahriye Dalgıç isimli kadın kızı Buse Şule Faris'e ulaşamayınca evine gitti. Eve giden Dalgıç, " Anne biz gidiyoruz, bizi aramayın, peşimize düşmeyin" notuyla karşılaştı.

EVDEKİ PARALARI ALMIŞLAR

Show TV'de yer alan habere göre; Hemen telefonla kızını arayan Dalgıç, sosyal medya hesabını da kapatan kızına ulaşamadı. Daha sonra genç kadının 22 yaşındaki görümcesi Gizem Keleş ile kaçtığı anlaşıldı. İki genç kadın para, altın ve kredi kartlarını da alarak kayıplara karıştı.

"CANINA KIYARLAR DİYE KORKUYORUM"

Notun ardından polise giden aile kayıp ihbarında bulundu. Show habere konuşan anne, "Dön kızım, çocuklar ağlıyor. Canına kıyarlar diye korkuyorum, ne olur çocuğumu bulun " diye isyan etti.

KARISI KIZ KARDEŞİYLE KAÇAN KOCA ŞAŞKIN

Talihsiz eş Ahmet Faris ise şunları söyledi:

Olayların sebebini kız kardeşime bağlıyorum. Kız kardeşimin bazı sıkıntıları vardı. Benim eşimle hiçbir problemim yok. Buna rağmen gitmiş.