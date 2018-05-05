Genel Başkan Temelli'nin pasaportuna el konuldu

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna İstanbul Atatürk Havalimanı'nda el konuldu.



25. dönem HDP İstanbul Milletvekili olan Doçent Sezai Temelli 15 Temmuz sonrası OHAL kapsamında yayınlanan 675 Sayılı KHK ile üniversiteden ihraç edilmişti. Temelli hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğu bildirildi.

HDP Eş Genel Başkanı, eski İstanbul Milletvekili Sezai Temelli sabah saatlerinde Almanya seyahati için İstanbul Atatürk Havalimanı’na gitti. Çıkış işlemleri sırasında Temelli’nin pasaportuna el kondu. Alınan bilgiye göre Temelli Almanya'da bazı seçim çalışmalarında bulunacak ve bir TV programına da katılacaktı.

Bu gelişme üzerine Temelli'nin sosyal medya hesabından, “HDP Seçim kampanyasından Notlar 2: HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu, yurtdışına çıkamıyor…” mesajı yayınlandı.