Genelkurmay Başkanı Akar Yunanistan'a gitti

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Balkan ülkeleri zirvesi için Atina'ya gitti



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 11. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hulusi Akar'ın Yunanistan'a gitmesine ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 9-11 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 11'inci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansına katılmak üzere Atina'ya gitmiştir."