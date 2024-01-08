  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Geri dönüşüm tesisinde yangın

Geri dönüşüm tesisinde yangın

Geri dönüşüm tesisinde yangın
Güncelleme:

Manisa'da organize sanayi bölgesindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Yunusemre ilçesi Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bir geri dönüşüm tesisinin bahçesindeki plastik ve kimyasal atıkların alev almasıyla saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, tesisten yükselen siyah dumanlar, kentin pek çok noktasından görüldü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevlere karadan müdahale ediyor.

Etiketler manisa yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Koca'dan kritik uyarı: ''Hızla yayılıyor!'' Bakan Koca'dan kritik uyarı: ''Hızla yayılıyor!'' İstanbul'da belgeselleri aratmayan anlar: Kargalar, akbabanın başına üşüştü İstanbul'da belgeselleri aratmayan anlar: Kargalar, akbabanın başına üşüştü Dolar 30 TL'ye dayandı! Altın ve Euro zirvede... Dolar 30 TL'ye dayandı! Altın ve Euro zirvede... Aday tanıtım töreninde Erdoğan'ı kızdıran olay! Sahneye geç gelince... Aday tanıtım töreninde Erdoğan'ı kızdıran olay! Sahneye geç gelince... Yargıtay'a ''AK Parti kapatılsın'' başvurusu Yargıtay'a ''AK Parti kapatılsın'' başvurusu Kargo paketi patladı; 4 kişi zehirlendi Kargo paketi patladı; 4 kişi zehirlendi Bilim insanlarından korkutan tespit: Dünya Ay'ı yok edecek! Bilim insanlarından korkutan tespit: Dünya Ay'ı yok edecek! Ünlü meteoroloji uzmanından sahte diploma iddiasına küfürlü yanıt Ünlü meteoroloji uzmanından sahte diploma iddiasına küfürlü yanıt Hazine avcıları ortaya çıktı! Dedektörle sahili didik didik aradılar Hazine avcıları ortaya çıktı! Dedektörle sahili didik didik aradılar Kia'nın ezber bozan SUV'u Türkiye'de Kia'nın ezber bozan SUV'u Türkiye'de