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Gıda satışlarında yapay zekayla takip başlıyor

Gıda satışlarında yapay zekayla takip başlıyor
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Rekabet Kurumu kırmızı et, beyaz et, yumurta ve perakende sektörleri ile süpermarketleri yapay zeka ile takibe başlıyor.

Rekabet Kurumu Başkanı Küle, Kurumun son dönemde yürüttüğü soruşturmalar ile yapay zeka projesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enflasyonun kasımda aylık yüzde 2,24, yıllık yüzde 47,09 olarak açıklandığını anımsatan Küle, tüketici fiyatlarında aylık bazda en yüksek artışın yüzde 5,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleştiğini söyledi.

Küle, enflasyonda yıllık bazda ise en yüksek artışın eğitim, konut, lokanta ve oteller gibi hizmet sektörlerinde görüldüğüne dikkati çekti.

Rekabet Kurulu olarak özellikle dar gelirli vatandaşlar için önem arz eden temel ihtiyaç ürünlerine yönelik sektörlerde inceleme yürüttüklerini vurgulayan Küle, Kurulun 2015'ten 10 Eylül 2024'e kadar gıda, tarım, ormancılık, balıkçılık ve hayvancılık sektörlerinde 100'den fazla rekabet ihlali incelemesi gerçekleştirdiği bilgisini verdi.

"Fiyat artışları ve katılığı yaşanan sektörleri yakından takip ediyoruz"

Küle, bu yılın 9 ayında, 7'si soruşturma, 7'si ön araştırma olmak üzere 14 incelemenin sonuçlandığını aktararak, şöyle konuştu:

"Fiyat artışları ve katılığı yaşanan sektörleri yakından takip ediyoruz. Kırmızı ve beyaz et ile yumurta ve marketler önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda 2024 yılında gıda ve bağlantılı sektörlerde tamamlanan soruşturmalar ambalajlı su, atıştırmalık ürünler, bal, fındık, baharat, beyaz et sektörlerine ilişkin oldu. Yakın dönemde, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere şu ana değin yaklaşık 1,2 milyar lira ceza kestik ve inceleme halen devam ediyor. Yumurta üretimi ve satışı alanındaki teşebbüslere 98 milyon lira, viyol sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere ise yaklaşık 55 milyon lira ceza verildi."

"Yapay zeka ile yakın takibe alacağız"

Söz konusu sektörleri geleneksel inceleme yöntemleriyle takip etmeye devam edeceklerini belirten Küle, "Yapay zeka temelli araçlarla artık bu sektörleri çok daha yakın takibe alacağız" ifadesini kullandı.

Küle, bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından sağlanan çeşitli veriler üzerinden alt sektörler de dahil öncü göstergelerin belirleneceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu öncü göstergelerle 'makine öğrenimi' algoritmaları kullanılarak potansiyel olarak gerçekleşebilecek fiyat ve benzeri piyasa anomalilerinin önceden tespit edilmesi, ayrıca anomali durumlarının diğer değişkenlerle de desteklenerek analiz edilmesini hedeflemekteyiz. Bu anlamda fiyat anomalilerinin görüldüğü sektörlerde resen ve süratle incelemeler gerçekleştireceğiz. Bu projemizin en temel çıktıları özellikle hizmet ve gıda sektörlerinde olacak. Kırmızı et, beyaz et, yumurta ve perakende sektörleri ile süpermarketleri artık yapay zeka destekli araçlarımızla da sürekli takip edecek ve gerektiğinde müdahalede bulunacağız."

 

Etiketler Gıda gıda ürünleri yapay zeka takip inceleme rekabet kurumu
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