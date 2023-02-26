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Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi
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Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine, yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki etkili olan lodos fırtınası nedeniyle bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında; Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00 seferleri yapılamayacak. Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 seferleri, Geyikli'den ise saat 08.00, 11.00, 15.00 seferleri iptal edildi. 

DHA

Etiketler gökçeada bozcaada feribot seferleri
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