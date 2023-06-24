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Gökçek mi, Yavaş mı ? İşte ''hangisi daha başarılı'' anketinin sonucu

Gökçek mi, Yavaş mı ? İşte ''hangisi daha başarılı'' anketinin sonucu
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Hbs Araştırma Şirketi tarafından Başkent Ankara'da yapılan ve Mansur Yavaş ile Melih Gökçek dönemlerinin karşılaştırıldığı "Size göre hangi dönem daha başarılı" anketinin sonuçları açıklandı.

HBS Araştırma Şirketi, yerel seçimler öncesi anket araştırmalarına devam ediyor. Araştırma şirketinin bu kez konusu Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Anket şirketi, 21 - 22 Haziran'da bin 400 seçmene, "Size göre hangi dönem daha başarılı?" diye sordu.

Anketin sonuçları şöyle:

Mansur Yavaş dönemi daha başarılı: Yüzde 43,1.

Melih Gökçek dönemi daha başarılı: Yüzde 41.4. 

Etiketler melih gökçek Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş anket ankara büyükşehir belediyesi anketi
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