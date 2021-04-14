Gökhan Özoğuz'dan Bakan Kocaya tepki!

Gökhan Oğuz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sorumlu "84 milyon Türkiye vatandaşıdır" sözlerine tepki gösterdi.

Korona virüs vakaları günlük 60 bini geçerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sorumlu olarak Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşları sorumlu tuttu. Bakan Koca'nın bu sözleri sosyal medyada tartışma konusu yaratırken bir çıkış da Athena solisti Gökhan Oğuz'dan geldi.

Gökhan Oğuz, " Kongre falan da yok" diyerek'lebaleb' dolan AKP kongrelerine de eliştiride bulunarak, artan vaka sayılarından vatandaş olarak sorumlu olmadığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özoğuz eleştirilerini şöyle dile getirdi:

"Tavan yapan Vakalardan Ben neden sorumluyum ya ?

1 senedir Kendimle konuşmaktan şizofren oldum, Kongreye falan da yok.

Sayın Fahrettin Koca

Aşıları etrafa saçmadan bir de bizi mi Aşılasanız acaba, belki biter Virüs.

Boş boş Kapanacağımıza onu mu denesek?

#coronavirus"