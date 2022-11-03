Görüntüler infial yaratmıştı: Yaşlı kadına eziyetin cezası belli oldu

Geçtiğimiz aylarda Ataşehir'de bir hastanenin yoğun bakımında çekilen görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Yaşlı kadına eziyetin cezası belli oldu.

Ataşehir’de bulunan özel hastanede yatan yaşlı bir vatandaşın, personeller tarafından alay edilerek çekilen görüntüleri 5 Ekim tarihinde ortaya çıkmıştı. Hastane personelinin, bir hastanın yüzüne para atarak ve hakaret etmesi, bir diğer personelin de hastaya küfür ettiği görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırıp tepkiye yol açmıştı. Görüntülerin yayılmasından sonra Sağlık Bakanlığı çekilen video ve personel hakkında inceleme başlatmış, başlatılan inceleme sonrası hastanenin faaliyetlerinin durdurulma kararı alınmıştı. Faaliyetleri durdurulan özel hastane 27 gün sonra tekrar hasta kabulüne başlamıştı.

3 YIL MEN EDİLDİLER

Yaşanan gelişmelerin ardından bir son dakika haberi de skandal görüntülerde yer alan sağlık çalışanları için geldi. Görüntülerde yer alan çalışanlar 3'er yıl meslekten men edildi.