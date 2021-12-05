Görüntüler ortaya çıktı: Emekli polis memuru yeğenine kurşun yağdırdı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden meydana gelen cinayetin görüntüleri ortaya çıkarken, emekli polis memuru Süleyman C.’nin yeğeni İlyas Kütük’e tabancayla ateş etme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 2 Aralık günü Düziçi ilçesi Karkın Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis memuru Süleyman C. (59) ile yeğeni İlyas K. (56) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunuyordu. Süleyman C. eşi Esme C. ile birlikte İlyas K.’ün evine gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine amca Süleyman C. yanında bulundurduğu tabanca ile yeğeni İlyas K.’e defalarca ateş etti. İlyas K. kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



KURTARILAMADI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, ağır yaralı olduğu belirlenen K., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İlyas K., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cinayet zanlısı Süleyman C. ise suç aleti tabanca ile birlikte olay yerinde polislere teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.