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Gözaltındaki İmamoğlu'nun hesabından dikkat çeken paylaşım

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Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. için, adalet için, güzel yarınlar için" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çifte soruşturmayla karşı karşıya kalarak dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. İmamoğlu'nun gözaltı kararının ardından eylem yasakları da devreye girmişti.

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü gözaltı kararının ardından Ekrem İmamoğlu'nun hesabından da dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. 

X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: 

"Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için"

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu paylaşım gözaltı sosyal medya
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