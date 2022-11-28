Göztepe - Altay maçında Altay kalecisini darp eden şahıs tutuklandı
Göztepe - Altay maçındaki olaylara sebebiyet veren şahıs tutuklandı. Altay kalecisi Ozan'ı darp eden M.N.A. kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.
Dün gece Türk futbol tarihinin en nahoş gecelerinden biri yaşandı.
TFF 1. Lig'in 15. hafta maçında Göztepe ile Altay'ı karşı karşıya getiren İzmir derbisinde ortalık karıştı.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede bir holigen sahaya girdi ve elindeki sopayla Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu.
Olayın hemen ardından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
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