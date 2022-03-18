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Gram altın 1.000, Dolar 15, Euro 17 TL'yi kokluyor! İşte piyasalarda son durum

Gram altın 1.000, Dolar 15, Euro 17 TL'yi kokluyor! İşte piyasalarda son durum

Bu haftayı önce FED ardından da TCMB'den gelen faiz kararlarıyla geçiren piyasalarda haftanın son işlem gününde kritik seviyedeki yatay seyir sürüyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Önce Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz artırımı ardından da TCMB'nin dün aldığı "faizi sabit tutma" kararı sonrasında hareketlenen piyasalar haftanın son işlem gününde yine kritik sınırda yatay seyirde.

ABD Merkez Bankası FED tam 3 yıl sonra faiz artırımına giderek, politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltirken, TCMB de dün yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında beklenildiği gibi politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini son olarak aralıktaki toplantıda 100 baz puan daha indirmiş ve yüzde 14’e çekmişti. Kurul bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmemişti. 

Analistler, küresel bazda para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasının piyasalarda risk iştahını artırdığını ifade etti.

Peş peşe gelen faiz kararları sonrasında hareketlenen piyasalarda işte haftanın son gün rakamları:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,71 TL'den, Euro 16,32 TL'den, Sterlin ise 19,39 TL'den işlem görüyor. 

Altın ve gümüş

Onsu 1.932 dolar olan altında, gram altın 913/914, çeyrek altın 1.469/1.670 Cumhuriyet altını ise 6.044/6.045 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,92 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 40 bin 758, Ethereum 2 bin 794 dolardan işlem görüyor. 

Brent petrol fiyatı

Rusya-Ukrayna savaşında müzakereler devam ederken, taraflardan gelen ılımlı mesajların ardından Brent petroldeki yatay seyir sürüyor. Çin'de yeniden artan corona virüs vakaları nedeniyle petrole olan talebin azalması ihtimali de Brent petrol fiyatlarında düşüş getirdi. Dün akşam saatlerinde 95 dolar seviyesine kadar gerileyen Brent Petrol fiyatı, 17 Mart sabahında spot piyasada 98 dolar seviyesinde yer alıyor.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 34,06'dan yüzde 40,47'ye, yıl sonu dolar beklentisi ise 16,04'ten, 16,68'e yükseldi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,04 TL iken, bu anket döneminde 16,68 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,62 TL ve 17,42 TL olarak gerçekleşti.

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