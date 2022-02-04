Güncel Hurda Fiyatları 2022 Ne Oldu? – İstanbul-Hurdaci.com

2022 Yılına giriş yaparken güncel hurda fiyatlarında değişiklikler oldu. İstanbul-hurdaci.com sitemizde en güncel fiyatlara hakim olabilirsiniz.

Günümüzde hurda sektörü gitgide gelişmekte ve büyümekte. Çevreye geri dönüşüm ile büyük bir katkı sunan hurdacılık, ekonomik boyutları nedeniyle de devletler tarafından destekleniyor. Bu doğrultuda hurda alım satımları günden güne artıyor. Hal böyle olunca güncel hurda fiyatları pek çok kişi tarafından merak edilmekte.

İstanbul, Türkiye’nin yoğun nüfusunu taşıyan bir şehir olarak hurda alım satımında önde gelen bölgelerden biri. İstanbul Hurdacı ise İstanbul’un her yerinde uygun fiyatlar ile hizmet veren bir firma olarak karşımıza çıkıyor. Sizler de hem gelir elde etme hem de çevreyi koruma amacı ile kullanmadığınız hurdaları firmaya ulaştırabilirsiniz.

Hurda Geri Dönüşüm

Hurda kelimesi kimi zaman çöp ile aynı anlamda kullanılıyor. Öte yandan hurdalar, çöp olmuş ve kullanılamayacak maddeler değildir ve kullanım ömrü henüz dolmamıştır. Eskiyen ve bozulan hurdalar, farklı alanlarda tekrar tekrar geri dönüştürülerek kullanılabilmekte. Hurdacılar bu noktada önemli bir işlev göstererek hurda haline gelmiş eşyaları hurda ayrıştırma merkezlerine götürür. Ayrıştırma merkezlerinde hurdalar boyut, tür, kullanım alanı ve içerdiği madde gibi özelliklerine bakılarak ayrıştırılır.

Ayrıştırılan hurdalar biriktirilerek yeterli miktarda ulaştığında geri dönüşüm süreci başlatılmakta. Bu sayede pek çok materyal tekrar kullanılabilir hale gelmekte. Doğada uzun süre çözünemeyecek ve kirlilik yaratacak maddeler gözetim altında tutularak dönüştürülüyor. Buna ek olarak, ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır.

Hurda Alan Firmalar

İş yerinde, evlerde, okullarda ve inşaat alanları gibi pek çok yerde hurdalar bulunuyor. Öte yandan neyin çöp neyin hurda olduğu her zaman kolaylıkla anlaşılamayabiliyor. Hiç aklımıza gelmeyecek bazı eşyalar hurda olarak kullanılabiliyor. Bu noktada hurda alan firmalar büyük önem teşkil etmekte. istanbul-hurdaci.com hurdalarınızı özen içinde ayrıştırarak tekrar değerlendiriyor. Hurda olarak;

Pil

Kablo ve elektronik alet atıkları

Tekstil atığı

Bakır, demir ve çelik

Ahşap atıklar

Kâğıt

Cam

Alüminyum ve diğer metal atıklar kolaylıkla hurda olarak kullanılabilir.

Çok sayıda eşya ve malzemenin hurda olarak değerlendirilebilmesi sayesinde hurda sektörü gitgide gelişiyor. Sizler de bize ulaşarak elinizdeki atık ve kullanılmayan eşyaları hurda olarak değerlendirebilirsiniz.

Hurda Kablo Fiyat

Kablolar, en sık hurda olarak değerlendirilen eşyalardan biridir. İletken bir metalin çevresinin plastik ile kaplanması sonucunda oluşturulan kablolar, içerdiği metal türü ve oranı nedeni ile değerli hurdalar olabilir. Evlerde sık sık kablo atığı oluşmaktadır. Bu atıkların hurda olarak geri dönüşümünün çok sayıda faydası bulunur. Elinizdeki hurda ve kabloları bize ulaştırarak;

Yüksek enerji tasarrufuna

Ülke ekonomisine

Atık madde oranının azalmasına

Hurda ve geri dönüşümde çalışan kişi sayısının artarak istihdam oranının yükselmesine yardımcı olabilirsiniz.

Kullanmadığınız işlevsiz hurdaları çöpe atmak yerine hurda olarak vermeniz aynı zamanda çevre kirliliğini önleyerek insan sağlığının korunmasını sağlayacaktır. Hurdacı olarak hizmet veren İstanbul Hurdacı, İstanbul’un her yerinde hurdalarınızı değerlendirerek tüm bu faydalı amaçlara ulaşmayı hedefliyor.

Hurda Fiyatları 2022

Hurda fiyatları sık sık değişmektedir. Bu nedenle güncel hurda fiyatları takip etmek zor olabiliyor. Hurda fiyatları mevsim ve hava değişikliğinden uluslararası ekonomiye kadar pek çok unsurdan etkilenebilir. İstanbul Hurdacı, güncel hurda fiyatlarını anlık şekilde takip edip sizlere bilgi verebilmektedir. Web siteleri üzerinden;

Hurda bakır

Hurda sarı

Hurda akü

Hurda kâğıt

Hurda plastik

Hurda metal ve çok daha fazla hurda fiyatını güncel olarak takip edebilirsiniz.

Web sitesinde yer alan WhatsApp destek hattı ile firmaya ulaşabilirsiniz. İstanbul Hurdacı, aklınızdaki soruları yanıtlamak için her zaman hizmet vermektedir. Elinizdeki hurdaları değerlendirmek, hurda alım satım işlemleri için siz de tecrübeli firmayı tercih edebilirsiniz

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