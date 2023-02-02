Gürcistan Savunma Bakanı: Türkiye ile ilişkilerimiz güçleniyor

Kars'taki Türkiye, Kış Tatbikatında konuşan Burchuladze, "Tatbikatları birisiyle savaşmak için değil kendi ülkelerimizi korumak için icra ediyoruz" dedi.

Türkiye, Kış Tatbikatı-2023'e ev sahipliği yaptı. 17 ülkenin katıldığı tatbikatta Gürcistan da yer aldı. Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze, tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu.

Burchuladze, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kars'ta düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı tatbikatında yaptığı konuşmada, tatbikatın başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği olanlara ve katılımcı 17 ülkenin personeline teşekkür etti.

"Kendi ülkelerimizi korumak için icra ediyoruz"

Tatbikatın öneminden bahseden Burchuladze, şöyle konuştu:

Sayın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözlerini tekrarlamak istiyorum. Biz dost ve kardeş ülkeler, tatbikatları birisiyle savaşmak için değil kendi ülkelerimizi korumak için icra ediyoruz. Komşu ülke halkına söylemek istiyorum ki onların başında çok iyi bir liderleri var, çok tecrübeli lider ve çok güçlü ordu garantisiyle milleti korumak için çalışıyor.



"Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ilişkileri güçleniyor"

Bir dahaki kış tatbikatının seçkin gözlemci faaliyetleri ve bu tatbikata katılan 17 ülke askeri personeline başarı diliyorum. Bizim üçlü ilişkilerimiz, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ilişkileri daha da güçleniyor ve eminim ki birçok faaliyeti beraber icra edeceğiz.

Burchuladze, başarılı tatbikat için askeri personeli tebrik etti.