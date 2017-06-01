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  3. 01 Haziran 2017 15:34

Güvenlik Uzmanı Ağar: TSK taktik uçuşlar yapmaya başladı

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 13 askerin şehit olduğu kaza ile ilgili çarpıcı bir noktaya dikkat çekti.

Güvenlik Uzmanı Ağar: TSK taktik uçuşlar yapmaya başladı
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Şırnak'ta düşen helikopterin enkazı görüntülendi Şırnak'ta düşen helikopterin enkazı görüntülendi

13 askerin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili konuşan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Terör örgütlerinin eline ağır silahların geçmesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri taktik uçuşlar yapmaya başladı. Yatayda alçak uçuş yapıyor" dedi.

CNN Türk'ün canlı yayınına katılan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, 13 askerin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili açıklamalar yaptı. Ağar şunları söyledi:

"Terör örgütlerinin eline ağır silahların geçmesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri taktik uçuşlar yapmaya başladı. Yatayda alçak uçuş yapıyor. Bu da araziye bağlı olarak bir anda yükselmeye ve alçalmaya yol açabiliyor. Buradan okunması gerektiğini düşünüyorum.

Ellerinde çok ciddi bir patlayıcı yükü var. Sofistike silahlardan bahsediyoruz. Bakıyorsunuz tank savar top çıkıyor. 2 km menzilli tank savarlar var. Bunlar mücadeleye yansıyor. Yeni tedbirler almaya zorluyor."

şırnak , canlı yayın , helikopter kazası