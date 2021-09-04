Hafta sonu yaz, hafta içi sonbahar! Yağışlar geri geliyor

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye sonbaharın etkilerini bir anda hissetmeye başladı. Yağışlı hava yeni haftada etkili olacak... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de kuvvetli(40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. .

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Van'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















