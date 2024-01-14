  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hain saldırı girişimi önlendi; 7 terörist etkisiz hale getirildi

Hain saldırı girişimi önlendi; 7 terörist etkisiz hale getirildi

Hain saldırı girişimi önlendi; 7 terörist etkisiz hale getirildi
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi. 

Etiketler milli savunma bakanlığı suriye pkk terörist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2 ilimiz kar yağışına teslim: 851 yerleşim yerinin yolu kapandı 2 ilimiz kar yağışına teslim: 851 yerleşim yerinin yolu kapandı İstanbul'da iki bina tahliye edildi İstanbul'da iki bina tahliye edildi Ailesine kaçırıldığını söyleyen 17 yaşındaki kız bulundu Ailesine kaçırıldığını söyleyen 17 yaşındaki kız bulundu Cem Yılmaz'dan satılık villa! Fiyatı dudak uçuklattı Cem Yılmaz'dan satılık villa! Fiyatı dudak uçuklattı Kimyasal sızıntı paniği! Gökyüzü turuncuya büründü Kimyasal sızıntı paniği! Gökyüzü turuncuya büründü Altın yükselir mi, düşer mi? Tunç Şatıroğlu'ndan 2024 yılı için altın tahmini Altın yükselir mi, düşer mi? Tunç Şatıroğlu'ndan 2024 yılı için altın tahmini Cezaevindeki çocuk koğuşunda cinsel istismar ve işkenceye ceza yağdı Cezaevindeki çocuk koğuşunda cinsel istismar ve işkenceye ceza yağdı Kuzey Ormanları'nda büyük kıyım hazırlığı: Milyonlarca ağaç kesilecek Kuzey Ormanları'nda büyük kıyım hazırlığı: Milyonlarca ağaç kesilecek Bülent Ersoy'un Zeki Müren sözleri olay oldu: ''Bana olan kıskançlığından öldü'' Bülent Ersoy'un Zeki Müren sözleri olay oldu: ''Bana olan kıskançlığından öldü'' Fren yerine gaza basınca binaya çarptı! Fren yerine gaza basınca binaya çarptı!