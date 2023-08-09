Hakan Atilla’dan İçişleri Bakanlığı’na dava
ABD’de tutuklu yargılandıktan sonra Türkiye’ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, pasaportunun el konulması kararına karşı İçişleri Bakanlığı’na dava açtı.
ABD’de görülen Halkbank davası kapsamında 28 ay tutuklu kalan, tahliye olduktan sonra Türkiye’ye dönen Hakan Atilla havaalanında pasaportunun iptal edildiğini öğrenmişti.
Atilla, “Pasaportuma Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü’nden istifa ettiğim 5 Mart 2021 tarihinde el konulduğunu öğrendim” demişti.
Hakan Atilla, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne yürütmenin durdurulması talebiyle dava açma başvurusunda bulundu.
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