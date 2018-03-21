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  3. 21 Mart 2018 10:47

Hakan Bayrakçı serbest bırakıldı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı Ankara'da gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Bayrakçı'nın gitmediği bir duruşma yüzünden hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Hakan Bayrakçı serbest bırakıldı
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Edinilen bilgilere göre; gitmediği bir duruşmadan dolayı hakkında yakalama kararı alındığı öğrenilen Hakan Bayrakçı, gece saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alındığını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden duyuran Bayrakçı, “Ankara’da gece 00.50’de gözaltına alındım. Hayırdır inşallah. Çankaya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüyorlar” ifadelerini kullandı.

SERBEST BIRAKILDI

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş Twitter’dan Hakan Bayrakçı’nın gözaltına alınma nedeniyle ilgili bir açıklama yaptı. Yarkadaş açıklamasında “Ankara Emniyet Müdürlüğü ile görüştüm. Hakan Bayrakçı’nın gitmediği bir duruşmadan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendim. Bayrakçı şu an Çankaya Emn. Müdürlüğü’nde tutuluyor. Sabah saatlerinde SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınacak. Bayrakçı’ya geçmiş olsun diyorum.” dedi.

 

İHA

anket , sonar araştırma , hakan bayrakçı
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