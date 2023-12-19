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Hakan Fidan, Sergey Lagodinsky'yi kabul etti

Hakan Fidan, Sergey Lagodinsky'yi kabul etti
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Karma Parlamento Komisyonu AP Kanadı Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı beraberindeki heyetle birlikte ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu AP Kanadı Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'yi kabul etti.

 TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu AP Kanadı Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etti. Bakan Fidan ve Lagodinsky, beraberindeki heyetle birlikte toplantı yaptı.

Etiketler Hakan Fidan Sergey Lagodinsky
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