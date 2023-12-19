Hakan Fidan, Sergey Lagodinsky'yi kabul etti
Karma Parlamento Komisyonu AP Kanadı Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı beraberindeki heyetle birlikte ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu AP Kanadı Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'yi kabul etti.
TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu AP Kanadı Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etti. Bakan Fidan ve Lagodinsky, beraberindeki heyetle birlikte toplantı yaptı.
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