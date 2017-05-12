Hakan Fidan'ı hava operasyonuyla alacaklarmış

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi darbecilerin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı hava operasyonuyla rehin almak için plan yaptıkları ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin hazırlanan iddianameye göre, darbe girişiminin Kara Havacılık Komutanlığı ile ilgili kısımlarının planlama toplantıları, şüphelilere ait Güvercinlik Kışlası'nda bulunan odalar ile şüpheli Muhammet Baran'a ait Ankara Yenimahalle'deki adreste 13-14 Temmuz 2016'da yapıldı.

Zaman zaman gece yarılarına kadar devam eden bu toplantılarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın rehin alınma planları yapıldı.

Bu toplantılarda, MİT Müsteşarı Fidan'ın Yenimahalle'de bulunan MİT lojmanlarının batı tarafındaki villasından alınması kararlaştırıldı. Fidan'ın ikametinin 2 metrelik demir bahçe kapısının saldırı helikopteri Kobra ile vurulması; bir Skorsky ve 2 Cougar ile taşınacak ekibin, helikopterler havadayken halatlarla MİT yerleşkesine indirilmesi; bu ekibin açılan kapıdan içeri girerek Fidan'ı rehin alması planlandı. MİT içerisinden karşı bir operasyon yapılması halinde, kobranın bunları vurması planı da yapıldı. Taarruz helikopterlerine de yerden ve havadan bu faaliyeti yerine getirecek ekipleri silah ateş desteğiyle koruma emri verildi.

Başbakan Yıldırım ve Ala için de plan yapılmış

İddianamede, Başbakan Binali Yıldırım'ın rehin alınması yönünde plana da yer verildi. Buna göre Yıldırım'ın rehin alınması için Çankaya Köşküne veya dikmen Vadisi'ndeki evine karadan girilmesi, gerekirse çatışarak Yıldırım'ın rehin alınması tasarlandı.Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın ise tespit edilen birisi Dikmen Vadisi'nde olmak üzere iki ikamet adresine karadan müdahale edilmesi, yaya olarak ikametlere yaklaşılması, ikamet nöbetçilerinin etkisiz hale getirilmesi, gerekirse silahlı çatışmaya girilerek Ala'nın rehin alınması planlandı.

"Haritalara Google üzerinden bakın" talimatı

Askeri darbe kapsamında görevlendirilen taarruz helikopter pilotlarına, olay gecesi uçuş faaliyeti planlanan TİB, Türksat, MİT, Çankaya Köşkü ve Dikmen Vadisi'nin bulunduğu yerlere Google haritalar üzerinden bakmaları talimatı verildiği de iddianamede yer aldı.

İddianamede, şüphelilerin darbe hazırlığı yaparken, darbe kapsamında görevlendirecekleri personeli FETÖ mensupları arasından seçtiklerinin tespit edildiği de belirtildi.