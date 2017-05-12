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  3. 12 Mayıs 2017 18:51

Hakan Fidan'ı hava operasyonuyla alacaklarmış

Darbeci askerlerin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı hava operasyonuyla almak için plan yaptıkları ortaya çıktı.

Hakan Fidan'ı hava operasyonuyla alacaklarmış
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi darbecilerin MİT  Müsteşarı Hakan Fidan'ı hava operasyonuyla rehin almak için plan yaptıkları ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Havacılık Komutanlığındaki  olaylara ilişkin hazırlanan iddianameye göre, darbe girişiminin Kara Havacılık  Komutanlığı ile ilgili kısımlarının planlama toplantıları, şüphelilere ait  Güvercinlik Kışlası'nda bulunan odalar ile şüpheli Muhammet Baran'a ait Ankara Yenimahalle'deki adreste 13-14 Temmuz 2016'da yapıldı.

Zaman zaman gece yarılarına kadar devam eden bu toplantılarda,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, eski  İçişleri Bakanı Efkan Ala ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın rehin alınma planları  yapıldı.

Bu toplantılarda, MİT Müsteşarı Fidan'ın Yenimahalle'de bulunan MİT  lojmanlarının batı tarafındaki villasından alınması kararlaştırıldı. Fidan'ın ikametinin 2 metrelik demir bahçe kapısının saldırı  helikopteri Kobra ile vurulması; bir Skorsky ve 2 Cougar ile taşınacak ekibin,  helikopterler havadayken halatlarla MİT yerleşkesine indirilmesi; bu ekibin  açılan kapıdan içeri girerek Fidan'ı rehin alması planlandı. MİT içerisinden  karşı bir operasyon yapılması halinde, kobranın bunları vurması planı da yapıldı. Taarruz helikopterlerine de yerden ve havadan bu faaliyeti yerine  getirecek ekipleri silah ateş desteğiyle koruma emri verildi.

Başbakan Yıldırım ve Ala için de plan yapılmış

İddianamede, Başbakan Binali Yıldırım'ın rehin alınması yönünde plana da yer verildi. Buna göre Yıldırım'ın rehin alınması için Çankaya Köşküne veya dikmen Vadisi'ndeki evine karadan girilmesi, gerekirse çatışarak Yıldırım'ın rehin alınması tasarlandı.Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın ise tespit edilen birisi Dikmen Vadisi'nde olmak üzere iki ikamet adresine karadan müdahale edilmesi, yaya olarak ikametlere yaklaşılması, ikamet nöbetçilerinin etkisiz hale getirilmesi, gerekirse silahlı çatışmaya girilerek Ala'nın rehin alınması planlandı.

"Haritalara Google üzerinden bakın" talimatı

Askeri darbe kapsamında görevlendirilen taarruz helikopter  pilotlarına, olay gecesi uçuş faaliyeti planlanan TİB, Türksat, MİT, Çankaya  Köşkü ve Dikmen Vadisi'nin bulunduğu yerlere Google haritalar üzerinden bakmaları  talimatı verildiği de iddianamede yer aldı.
İddianamede, şüphelilerin darbe hazırlığı yaparken, darbe kapsamında  görevlendirecekleri personeli FETÖ mensupları arasından seçtiklerinin tespit  edildiği de belirtildi.

AA

hava operasyonu , hakan fidan , asker , fetöcü , darbeci