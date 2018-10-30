HDP'li milletvekili hakkında zorla getirilme kararı
HDP'li milletvekili hakkında zorla getirilme kararı
Mahkemeden flaş Booking.com kararı
Mahkemeden flaş Booking.com kararı
Savunma Bakanı Akar'dan Fırat'ın doğusu açıklaması
Savunma Bakanı Akar'dan Fırat'ın doğusu açıklaması
İşte en yeni 16 havalimanı ! İstanbul Havalimanı için bakın ne yazdılar...
İşte en yeni 16 havalimanı ! İstanbul Havalimanı için bakın ne yazdılar...
Tesla'nın Türkiye serüveni başlamadan bitti !
Tesla'nın Türkiye serüveni başlamadan bitti !
Pompaya ''katkılı akaryakıt'' yasağı geldi; artık satılamayacak
Pompaya ''katkılı akaryakıt'' yasağı geldi; artık satılamayacak
Whatsapp'ta skandal hata ! Engellediğiniz kişiler...
Whatsapp'ta skandal hata ! Engellediğiniz kişiler...
Sigara paketlerinde yeni dönem ! Meclis'e sunuldu
Sigara paketlerinde yeni dönem ! Meclis'e sunuldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 30 Ekim 2018 17:09

Hakan Sabancı'dan anlamlı davranış

Bedelli askerlik yapan Hakan Sabancı, dün oynanan Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçında anlamlı bir davranışa imza attı.

Hakan Sabancı'dan anlamlı davranış
A+ A-

Askerden yeni dönen Hakan Sabancı, SosyalBen Vakfı’nın öğrencilerini Erzurum’dan İstanbul’a getirdi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçına götürdü.

Bu anlamlı davranışı popçu Mustafa Sandal, instagram hesabından şu notla paylaştı:
"Bu güzel Cumhuriyet Bayramı akşamında canım güzel yürekli kardeşim Hakan Sabancı beni gerçekten çok duygulandırdı! SosyalBen Vakfı'nın öğrencilerini Erzurum'dan bu anlamlı günde İstanbul'a getirip onlarla yürekten ve bizzat nasıl da büyük bir dikkatle ilgilendiğine şahit oldum. Hakan ile birlikte sporda dostluk temasıyla harika bir gün geçirmişler. Günün son durağı da Beşiktaş-Rizespor maçı oldu ve burada da hep birlikte vatanımızın geleceği bu kıymetli kardeşlerimizle bir hatıra fotoğrafı çektirelim dedik."

davranış , bedelli askerlik , hakan sabancı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM