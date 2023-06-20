  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hakkari Valiliği duyurdu: 15 gün süreyle yasaklandı

Hakkari Valiliği duyurdu: 15 gün süreyle yasaklandı

Hakkari Valiliği duyurdu: 15 gün süreyle yasaklandı
Güncelleme:

Hakkari Valiliği kent genelinde yapılacak olan eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel sağlığın korunması, korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, meydana gelebilecek muhtemel provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde 21 Haziran 2023 tarihi saat 00.01’den 5 Temmuz 2023 tarihi saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto/yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı/toplanmalar/halk toplantıları, ses-yayın araçları (taşıt, mobil vb. araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama/imza kampanyası, dilek feneri/balon uçurtmak, drone, paramotor/planör vb. her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum/kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı/anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim vb. faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş/poster asma, sticker yapıştırma vb. türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır" denildi.

Etiketler hakkari valilik duyuru
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kurbanlık alacaklara hayati uyarı
Yüsra Geyik de sahile indi... Bikinili pozları olay oldu
CHP'li isimden Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu'na dolandırıcılık davası
Asgari ücret belli oldu!
Marmaris'te yanan ormanlar bu teknikle küllerinden doğdu
Asgari ücret zammına ''Erdoğan zammı'' gelmedi!
İstanbul'da dehşete düşüren kavga! Önce yumruklaştılar, sonra silahlar konuştu
Kılıçdaroğlu: ''Gerekirse 16'lı masa kuracağım!''
Ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı
Türk-İş Başkanı'ndan ''Asgari ücret 500 doların altında kaldı'' diyen muhabire yanıt