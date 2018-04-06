Hakkari'de hain saldırı: 2 şehit, 1 yaralı

Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) inflak etmesi sonucu, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit oldu, 1 uzman erbaş da yaralandı.



Türkiye’nin Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinin Şentepe üs bölgesi yakınlarında dün öğle saatlerinde operasyonda olan askerlerin geçişi sırasında teröristler tarafından döşenen EYP, infilak etti. Patlamada, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, bir uzman erbaş da yaralandı. Yaralı uzman erbaş, askeri helikopterle Hakkâri’ye sevk edilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Şehit Pehlivan'ın acı haberi, Samsun'un Bafra ilçesindeki ailesine ulaştı. Askeri yetkililer tarafından Sadık Pehlivan'a oğlunun şehit olduğu haberi verildi. Eve dev bir Türk bayrağı asılırken, şehidin eşi Sevde Pehlivan'ın Bursa'da bir yakınlarının yanında olduğu belirtildi.