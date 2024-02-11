Hakkari'de korkutan deprem

AFAD, Hakkari'de saat 07.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova ilçemizde saat 7.36'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

NACİ GÖRÜR UYARMIŞTI

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 3 Şubat'ta Hakkari'de meydana 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulunmuştu. Görür, ''Hakkari-Çukurca, Kayalık’ta 4,1 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağının üstünde. Daha önce belirttiğim gibi, bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus gözardı edilmemelidir.'' ifadelerini kullanmıştı.