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Hakkari'de terör operasyonu: 16 gözaltı

Hakkari'de terör operasyonu: 16 gözaltı
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Hakkari merkez ve 2 ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde, 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilere yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi. Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Etiketler hakkari terör
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