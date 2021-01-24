Hakkari'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'de 19 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu piyade er Selim Gedik (21) ağır yaralandı. Selim Gedik yapılan ilk müdahale sonrasında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Selim Gedik buradaki tedavinin ardından Ankara’da bulunan SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Gedik, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Şehidin cenazesinin yarın Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Milli savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

Hakkâri bölgesinde, 19 Ocak 2021 tarihinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Ocak 2021 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.