Haldun Dormen koronavirüse yakalandı

Usta sanatçı Haldun Dormen, koronavirüse yakalandığı Instagram'dan duyurdu.

"TEST SONUCUMUN POZİTİF OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Dormen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Koronavirüsü yenen Timuçin Esen, Hekimoğlu setine döndü!

"Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler. Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum."