Halk TV'ye yönelik saldırıda tüm zanlılar serbest kaldı
HalkTv’nin İçmeler’de yapılan canlı yayınına baskın yapan 5 kişiden oluşan saldırganlardan 5'i de serbest bırakıldı.
Halk TV'de yayınlanan Gökmen Karadağ ile Açıkça programı bu akşamki yayınını Muğla İçmeler'de gerçekleştiriyordu.
Canlı yayın sırasında yayına girmeye çalışan kişiler yayının kesilmesinin "Yanlış şeyler konuşulduğunda engelleriz" diyerek yayın ekibine saldırdılar.
Yayını basan ve isimleri Mert T., Bilal T., Şeyhmus U., Sertan Y., Fatih Ç. saldırının ardından gözaltına alındı. 4 kişi serbest bırakılırken, şişeyle saldıran Mert T. tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mert T. da savcılıktan bırakıldı.
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