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Halsizlik ve mide bulantısıyla hastaneye gitti, karnından bir dev çıktı

Halsizlik ve mide bulantısıyla hastaneye gitti, karnından bir dev çıktı
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Isparta'da karnında şişlik, halsizlik ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran 69 yaşındaki vatandaşın karnından 13 kilo ağırlığında bir kitle çıkartıldı...

Isparta'da karnında şişlik, halsizlik ve bulantı şikayetleriyle Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvuran M.T.'ın (69) karnından 13 kiloluk kitle çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Alim Koşar, "30 yıllık meslek hayatımda batın içinden çıkarttığım en büyük kitle" dedi.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Polikliniği'ne karnında şişlik, halsizlik ve bulantı gibi şikayetlerle başvuran M.T.'ın yapılan tetkikler sonucunda, karnında kitle olduğu belirlendi. Üroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alim Koşar başkanlığındaki ekip ameliyat kararı aldı. Hastanın karnındaki 13 kilogram ağırlığındaki kitle, geçen hafta başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

'TÜM KARNİ DOLDURAN BİR KİTLEYDİ'

Prof. Dr. Alim Koşar, "Halsizlik, bulantı, karında şişlik, iştahsızlık gibi şikayetlerle bize başvuran hastamıza yapılan tetkikler sonucunda büyük boyutta kitle saptandı. Yaklaşık 35- 40 santim civarında bir kitleydi. Bu tür kitlelerde tek tedavi şansı, cerrahi müdahale ile tamamen çıkarmaktır ki hastaya fayda sağlayabilsin. Ameliyat kararı verdik fakat çok riskli bir ameliyattı. Çünkü tüm karnı dolduran bir kitleydi. Tüm organlar ve damarlarla iç içe olan bir kitleydi. Organlara zarar vermeden, ciddi bir kanamaya sebep olmadan çıkarmak ve kitleyi tamamen temizlemek çok önemliydi. Bu tür kitlelerin cerrahisi, alanında uzman tecrübeli ekip gerektirir. Ciddi komplikasyonlara açık ameliyatlardır. Kitleyi bütün bir halde ve hiçbir parça bırakmadan başarılı bir ameliyatla aldık. Sorunsuz bir operasyon gerçekleştirdik. 30 yıllık meslek hayatımda batın içinden çıkarttığım en büyük kitle" dedi.

'DÜNYAYA YENİDEN GELMİŞ GİBİYİM'

Sağlığına kavuşan M.T. ise ameliyatın ardından oldukça rahatladığını belirterek, "Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Ameliyatımda bulunan hocalarımıza, üniversitemize, hastanemiz yönetimine ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlığıma kavuştum. Kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu. (DHA)

DHA

Etiketler mide bulantısı karın ağrısı şişlik kitle ameliyat
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