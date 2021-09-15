Haluk Levent'ten 22 yıl sonra yardım itirafı

Ünlü şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, 17 Ağustos depremindeki yardımla ilgili itiraflarda bulundu.

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği ile yıllardır Türkiye'nin dört bir yanında yardımlara koşan ünlü sanatçı Haluk Levent, Türkiye'nin en büyük depremleri arasında yer alan 17 Ağustos depreminin ardından bölgeye giden isimler arasında yer almıştı. Depremzedelerle buluşma anları sosyal medyada bir kez daha paylaşılan Levent, o dönemden bu yana içinden atamadığı pişmanlığı dile getirdi.

Sosyal medyada bir Twitter kullanıcısı Haluk Levent'in 99 depreminde çadır dağıttığı görüntüleri paylaşarak, "Haluk Levent 22 yıl önce de çadır dağıtıyormuş" dedi.

"GÖRÜNTÜLERİ GÖRDÜKÇE İÇİM GİDİYOR"

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Haluk Levent, görüntüleri gördükçe içinin gittiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Haluk Levent, "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı. Görüntüleri gördükçe içim gidiyor. Ağustos ayı olduğu için onbinlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu. Keşke konteyner alsaydık. Tecrübesizdik" dedi.