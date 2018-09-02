Hamam ve saunalara fuhuş baskını

Antalya'da polisin hamam ve saunalara düzenlediği baskında fuhuşa zorlandığı iddia edilen 2 kadın kurtarılırken, 2 kişi gözaltına alındı.



Gelen bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen bir hamam ve saunaya operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa zorlandığı iddia edilen 2 kadın kurtarılırken, B.K. ve K.S. isimli 2 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 2 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.