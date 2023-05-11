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Hande Fırat ve Bakan Kirişçi hakkında suç duyurusu

Hande Fırat ve Bakan Kirişçi hakkında suç duyurusu
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Halkın Kurtuluş Partisi, Tarım Bakanlığı’ndan 3.5 milyon lira hibe desteği alacağı ortaya çıkan gazeteci Hande Fırat, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve bakanlık yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Tarım Bakanlığı’ndan 3.5 milyon lira hibe desteği alacağı ortaya çıkan gazeteci Hande Fırat, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve bakanlık yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. HKP avukatı Ayça Okur, “Halkımız ucuz ve sağlıklı gıdaya hasretken, çiftçimiz üretim maliyetlerini dahi karşılayamıyorken, yandaşlara bu hibelerin verilmesi vicdanen ve ahlaken doğru olmadığı gibi aynı zamanda suçtur” dedi.

HKP avukatları Bakan Vahit Kirişci, Özvardar ile sorumluluğu tespit edilecek bakanlık yetkilileri hakkında, “görevi ihmal” ve “nüfuz ticareti” suçlarını işlediklerini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

Etiketler Hande Fırat Tarım Bakanlığı Vahit Kirişci Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Tarım ve Orman Bakanı bakanlık yetkilileri suç duyurusu
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