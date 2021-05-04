Hangi ilde kaç vaka görüldü? İşte son 1 haftada en çok vaka görülen iller!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık koronavirüs tablosuna göre en çok vaka görülen iller belli oldu.

Tam kapanma döneminde Türkiye vaka sayılarının azalmasını beklerken turkuaz tabloda vakalar bir türlü inmek bilmiyor. Haftalık vakaların açıklanmasıyla yüz binde vaka oranlarının düştüğü görülürken, hangi ilde kaç vaka görüldüğü merak konusu oldu.

Son 1 haftada en çok vaka görülen illerin başında 82 bin 263 ile İstanbul gelirken Ankara'da haftalık vaka sayısı 20 bin 474 oldu. İşte son 1 haftanın vaka sayıları:

İstanbul 82.263

Ankara 20.474

Bursa 10.154

İzmir 9.815

Kocaeli 8.741

Konya 7.810

Tekirdağ 5.296

Antalya 5.106

Kayseri 4.825

Balıkesir 3.955

Samsun 3.628

Gaziantep 3.528

Manisa 3.244

Sakarya 3.136

HAFTALIK VAKA HARİTASI ŞÖYLE: