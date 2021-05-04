Hangi ilde kaç vaka görüldü? İşte son 1 haftada en çok vaka görülen iller!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık koronavirüs tablosuna göre en çok vaka görülen iller belli oldu.
Tam kapanma döneminde Türkiye vaka sayılarının azalmasını beklerken turkuaz tabloda vakalar bir türlü inmek bilmiyor. Haftalık vakaların açıklanmasıyla yüz binde vaka oranlarının düştüğü görülürken, hangi ilde kaç vaka görüldüğü merak konusu oldu.
Son 1 haftada en çok vaka görülen illerin başında 82 bin 263 ile İstanbul gelirken Ankara'da haftalık vaka sayısı 20 bin 474 oldu. İşte son 1 haftanın vaka sayıları:
İstanbul 82.263
Ankara 20.474
Bursa 10.154
İzmir 9.815
Kocaeli 8.741
Konya 7.810
Tekirdağ 5.296
Antalya 5.106
Kayseri 4.825
Balıkesir 3.955
Samsun 3.628
Gaziantep 3.528
Manisa 3.244
Sakarya 3.136
HAFTALIK VAKA HARİTASI ŞÖYLE:
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol