Hatay Belediye Başkanı hakkında soruşturma

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Bugün hala parmak boyasının geri gelmesini önerenler, buna gerekçe olarak da milletimizin demokrasi kültürüne hakarete varacak sözde tahliller ortaya koyan modası geçmiş kalemler var. Bu kafaların Türkiye'yi geriye döndürme takıntısını anlayabilmek mümkün değildir. Bu bir gericiliktir.

Önceki seçimlere ilişkin yaptığımız analizler gösteriyor ki yerel seçimler diğer seçimlere göre güvenlik ihlallerinin daha fazla olduğu seçimlerdir. Burada özellikle muhtarlık seçimlerinin de kendine ait bir rekabeti söz konusudur. Şu ana kadar seçimlerle ilgili yaklaşık 40 hadisenin 23'ü, muhtar adayları arasında cereyan etmiştir. Dolayısıyla bu noktada tedbirlerimize ve yönlendirmelerimize ağırlık veriyoruz.

Sosyal medyadan provakasyon oluşturmaya, toplumu manipüle ederek kitlesel hareketlilik hedefleyenlere karşı, seçime özel oluşturacağımız 'Bilişim Suçları ile Mücadele Ekiplerimiz' seçim sürecince görev yapacaklardır. 26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır.

BELEDİYE BAŞKANI SAVAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bir daireden 52 seçmen çıktı