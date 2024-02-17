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Hatay'da doğalgaz boru hattında sızıntı paniği

Hatay'da doğalgaz boru hattında sızıntı paniği
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Hatay'da doğalgaz boru hattındaki arıza nedeniyle gaz sızıntısı meydana geldi. Arıza, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede onarıldı.

Karaali Mahallesi'nde dün akşam doğal gaz boru hattında henüz bilinmeyen nedenle arıza oluştu. Borudan gaz sızdığını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Doğalgaz şirketi ekipleri de sızıntının olduğu bölgeye müdahale etti. Kısa sürede arıza onarılıp sızıntı durduruldu. Gaz sızıntısı ise bölgede tedirginliğe neden olurken, o anlar da çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

Etiketler hatay antakya doğalgaz boru hattı sızıntı
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