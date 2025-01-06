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Hatay'da kuduz paniği: Bir mahalle karantinaya alındı

Hatay'da kuduz paniği: Bir mahalle karantinaya alındı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2 kişiyi ısıran köpeğin kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine bir mahalle ''Kuduz Riskli Alan'' ilan edildi.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kırıkhan ilçesindeki Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkisinde yaşayan Mehmet A.'ya ait köpeğin 10 yaşında bir çocuğu ve 52 yaşındaki bir vatandaşı ısırdığı, hayvanın Kırıkhan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli tarafından gözetim altına alındığı ve yaralıların da hastanede aşılamalarına ve tedavisine başlandığı belirtildi.

‘YARALILARIN DURUMU İYİ’

Gözetim altına alınan köpeğin bir süre sonra öldüğü belirtilen açıklamada, “Yapılan laboratuvar incelemesi sonucu, kuduz pozitif çıkmıştır. İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyon Kararı alınarak bölge 'Kuduz Riskli Alan' ilan edilmek suretiyle komisyon kararında belirtilen diğer ilave tedbirler alınarak ivedi bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha kurul kararı alınarak ivedilikle alınan kararlar uygulanmaya başlanmıştır. Isırılan vatandaşların sağlık durumları şu an için iyi olup, Kırıkhan İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce ve ilgili aile hekimince düzenli olarak takipleri yapılmaktadır” denildi.

Etiketler hatay kırıkhan karantina
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