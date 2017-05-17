Hava sıcaklıkları 8 derece birden düşecek !

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanacağı 19 Mayıs'ta yurtta hava serin ve yağışlı olacak.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yurdun bugün batı bölgelerinden başlayarak yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneyi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Ege Bölgesi'nde bugün görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında etkili olması öngörülüyor.

Yağışların Ege Bölgesi'nde yerel olarak kuvvetli, rüzgarın Marmara Bölgesi'nde kuzeydoğudan kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağışın, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanacağı 19 Mayıs'ta yurdun güney ve doğu bölgelerinde etkili olmaya devam etmesi, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney ve İç Ege, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışların Doğu Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yeni yağışlı sistem

Yağışlı sistemin hafta sonu yurdun doğu bölgelerinde etkili olduktan sonra ülkeyi terk edeceği, ancak yurdun, pazar günü kuzeybatı kesimlerden yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği öngörülüyor.

Tahminlere göre, hava sıcaklıkları yağışlı sistemle yarın batı, cuma iç, cumartesi doğu bölgelerde 4-8 derece azalacak.

Cumartesi batıda, pazar günü yurt genelinde artacak sıcaklıklar, yeniden beklenen yağışlı sistemle gelecek haftanın ilk yarısında yurt genelinde tekrar azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek.