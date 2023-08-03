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Hava sıcaklıkları daha da artıyor! Nefes aldırmayacak

Hava sıcaklıkları daha da artıyor! Nefes aldırmayacak
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Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bunaltıcı sıcaklar etkisini daha da arttıracak. Hava sıcaklıklarının 8 derece daha artması bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

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