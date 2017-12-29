İYİ Partili Milletvekili Halaçoğlu trafik kazası geçirdi
İYİ Partili Milletvekili Halaçoğlu trafik kazası geçirdi
Bu fotoğrafla akıllara kazınmıştı... Büyük rezalet !
Bu fotoğrafla akıllara kazınmıştı... Büyük rezalet !
Liselere geçiş sınavı tarihi belli oldu
Liselere geçiş sınavı tarihi belli oldu
2018 yılı nasıl geçecek ? İşte kehanetler...
2018 yılı nasıl geçecek ? İşte kehanetler...
ByLock tuzağı için yeni KHK geliyor !
ByLock tuzağı için yeni KHK geliyor !
Cumhuriyet gazetesi davasında flaş gelişme
Cumhuriyet gazetesi davasında flaş gelişme
Emniyet'ten yılbaşı yasağı ! O ilçelere giremeyecekler
Emniyet'ten yılbaşı yasağı ! O ilçelere giremeyecekler
Sudan ucuz ! 3 liraya 500 kilometre yol gidiyor
Sudan ucuz ! 3 liraya 500 kilometre yol gidiyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 29 Aralık 2017 22:04

''Hayalet sürücü'' gözaltına alındı

15 Temmuz Şehit Köprüsü'nden geçtiği sırada aracı hız sabitleyiciye ayarlayıp şoför koltuğunu boş bırakan sürücü gözaltına alındı.

A+ A-

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği sırada aracın  hız sabitleyicisini ayarlayıp şoför koltuğunu boş bırakan sürücü gözaltına  alındı.

Polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla giderken aracı  hız sabitleyicisine ayarlayan kişinin görüntülerinin sosyal medyada yer alması  üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, görüntüdeki kişinin Yusuf Ata İpek (23) olduğunu belirledi.  İpek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri  tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü önce Çengelköy Polis Merkezine  ardından da adliyeye sevk edildi.

sürücü , boş , koltu , şoför , hayalet
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM