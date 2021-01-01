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  3. 01 Ocak 2021 15:36

Hayaller Avrupa, gerçekler Kayseri!

Dolandırıcılar, Avrupa'ya gönderme vaadiyle paralarını aldıkları mültecileri, Kayseri'ye giden bir TIR'a bindirdi. Mola tesisinde durumu fark eden mülteciler, dorsenin çadırını kesip kaçtı.

Hayaller Avrupa, gerçekler Kayseri!
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Mersin'de, aralarında çocukların da bulunduğu 15 mülteci, Avrupa'ya gitme umuduyla 6 bin euro ödedi.

Zanlılar, grubu park halindeki TIR'ın dorsesine bindirdi. Ancak TIR'ın istikameti Kayseri'ydi.

Şoför, dorsedeki mültecilerden habersiz yola çıktı. Grup, durumu Adana'daki mola tesisinde fark etti, dorsenin çadırını kesip kaçtı.

Araçtan mültecilerin çıktığını gören şoför, polise haber verdi. Ekipler, grubu yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

mersin , dolandırıcı , avrupa , göçmen kaçakçılığı
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