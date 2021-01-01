Hayaller Avrupa, gerçekler Kayseri!

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Mersin'de, aralarında çocukların da bulunduğu 15 mülteci, Avrupa'ya gitme umuduyla 6 bin euro ödedi.
Zanlılar, grubu park halindeki TIR'ın dorsesine bindirdi. Ancak TIR'ın istikameti Kayseri'ydi.
Şoför, dorsedeki mültecilerden habersiz yola çıktı. Grup, durumu Adana'daki mola tesisinde fark etti, dorsenin çadırını kesip kaçtı.
Araçtan mültecilerin çıktığını gören şoför, polise haber verdi. Ekipler, grubu yakalamak için çalışma başlattı.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol