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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki dönemde mali disiplinden asla taviz verilmeyecek. TL kullanımını artıracak uygulamalara devam edilecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edileceğini ve mali disiplinden asla taviz verilmeyeceğini belirtti.

Bakanlık'tan yapılan Açıklama şöyle:

Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel enflasyonist süreçten ülkemiz de etkilenmektedir. Bunula birlikte makro ekonomi politikamızda enflasyonla mücadele birincil önceliğini korumaktadır. Bu mücadelede kurumlar arası eşgüdümün önemi açık olup tüm kurumlarımız attığı ortak adımlarla Ortak Mücadele anlayışıyla hareket etmektedir.

Bu çerçevede;

Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir.

Etiketler hazine ve maliye bakanlığı nureddin nebati
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