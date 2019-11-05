HDP’li belediye meclis üyesine ''PKK üyeliği''nden tutuklandı

İl jandarma komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu ‘PKK ile sürekli irtibata geçerek, verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri’ gerekçesiyle çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda ekipler, Hani belediyesinin HDP’li belediye meclis üyesi G.A., eski meclis üyesi A.T. ile E.A.’yı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
G.A., ‘silahlı terör örgütünü üye olmak‘ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.T. ve E.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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