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HDP’li Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı

Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara'da gözaltına alındı. Gergerlioğlu, adliyedeki işlemleri sırasında rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda 17 Mart'ta gerçekleştirilen birleşimde, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş hapis cezasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Anayasanın 84/2. maddesi gereğince milletvekilliği düşen Ömer Faruk Gergerlioğlu, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 19/1 maddesi gereğince kendisine yapılan çağrıyı tebliğ almış olmasına rağmen 10 günlük yasal süre içinde gelmemesi üzerine yasal zorunluluk olarak hakkında yakalama emri çıkarılmış, çıkarılan yakalama emrine istinaden de ikametinde yakalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara’da gözaltına alındıktan sonra göğüs ve kalp ağrısı sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gergerlioğlu, sağlık ekipleri ve Jandarma tarafından Ankara Şehir Hastanesi’ne getirildi.

 

Etiketler Ömer Faruk Gergerlioğlu HASTANE HASTANEYE KALDIRILDI
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