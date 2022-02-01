Hepsijet'ten sonra Yemeksepeti'nde düşük ücret protestosu: 5 bin 500 TL net maaş istiyoruz

TÜMTİS İstanbul 1 No’lu Şube'nin çağrısıyla Yemeksepeti ve Banabi çalışanları düşük ücret, esnaf kurye dayatması ve sendikasızlaştırmaya karşı Yemeksepeti genel merkezi önünde eylem yaptı.

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS), Yemeksepeti ve Banabi depolarındaki sendikalaşma hakkının engellenmesi, sosyal güvenceye karşı olan esnaf kurye ve düşük ücret dayatmasına karşı şirketin İstanbul Levent’teki genel müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Eyleme çok sayıda kurye katılırken, işverene sendika hakkını tanıma çağrısı yapıldı.

'5500 TL NET MAAŞ İSTİYORUZ'

İşçiler 5500 TL net maaş, yemek ücretlerinde iyileştirme, yan haklarda iyileştirme ve sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasını istediklerini söylediler.

EYLEME KATILDIĞI İÇİN, VARDİYASI BİTİRİLDİ: BUGÜN BİZE EKMEK YOK

Basın açıklamasına yarım saatlik molasında katılan kuryeler, müdür baskısına maruz kaldı. Günlük vardiyası sona erdirilen Yiğit Karataş tepkisini, "Bugün bize ekmek yok" sözleriyle getirdi.

ESNAF KURYE MODELİNE TEPKİ

Sendikanın açıklamasında ise Yemeksepeti'nin esnaf kurye modeliyle, güvencesiz ve esnek koşullarda işçi çalıştırdığı belirtildi. Performans baskısı altında çalıştırılan kuryelerin prim ücretlerinin düşürüldüğü ve sözleşmeleri dahi yenilenmeden asgari ücretin altında ücretlerle çalıştırıldıkları, işten atılmakla tehdit edildikleri dile getirildi. Ayrıca Yemeksepeti'nin işyeri NACE kodunu değiştirerek çalışanların sendikalaşma hakkını engellemeye çalıştığı ifade edildi.

‘SİGORTASIZ ÇALIŞMA VE ENFLASYONUN ALTINDA ZAM DAYATILIYOR'

TÜMTİS İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Ersin Türkmen, iş hacmini her yıl büyüterek Yemeksepeti'nin özellikle pandemi döneminde kârını ikiye katladığını ve "Çalışanlara ise düşük ücreti reva görüyor, işçilerin, sendika hakkını tanımıyor. Esnaf kurye modeli adı altında sigortasız, güvencesiz, esnek ve sendikasız çalışmaya zorluyor. Basın açıklamamızdan haberdar olan işveren dün akşam geç saatlerde ücret artış oranlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının ve asgari ücret artış oranının bile gerisinde bir artış oranıyla adeta işçilerle dalga geçti" dedi.

'İŞÇİLER SEFALET ZAMMINI ASLA KABUL ETMEYECEKLER'

İşverenin ilan ettiği enflasyon oranlarının altındaki ücret artışını kabul etmediklerini belirten Türkmen: "Ücret ve prim artış taleplerimiz kabul edilene kadar mücadeleye devam edeceğimizi ilan ediyoruz. Bugün, asgari ücretin temel ihtiyaçları bile karşılamaya derman olamadığı, TÜİK verilerine göre enflasyonun yüzde 36'lara dayandığı koşullarda yapılan bu zammın kabul edilebilir bir tarafı bulunmamaktadır. Başta gıda maddeleri olmak üzere temel tüketim maddelerine yapılan zamlar sebebiyle alım gücü gerilemiştir. İşçiler ev kirasını, elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödeyemez hale gelmiştir. Bu nedenle Yemeksepeti işçileri, sefalet ücretini asla kabul etmeyecektir. TÜİK tarafından açıklanan sahte enflasyon oranında değil gerçek enflasyon oranında bir ücret artışı yapılmalıdır. En düşük ücret insanca yaşamaya yetecek ücret olmalıdır." dedi.

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