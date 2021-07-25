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Herkesin merak ettiği soru: Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Herkesin merak ettiği soru: Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Birçok ülkede koronavirüs aşısı olmayanlara yönelik kısıtlama kararı alınırken Türkiye'de bu kararın verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

Koronavirüs vakalarında yeniden bir artış yaşanıyor. Son 24 saatte koronavirüsten 58 kişi hayatını kaybederken yeni vaka sayısı ise 12 bin 381 oldu. Uzmanlar, 4. dalganın sonbaharı beklemeden ağustosta bile gelebileceğinin uyarısında bulundu.

AŞI OLAMAYANA KISITLAMA GELECEK Mİ?
Türkiye'de yeniden artışa geçen vakalar sonrası "Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?" sorusu tartışmaya başlandı. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya bugünkü köşesinde şu aşamada Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir karar düşünmediğini, bunun olabilmesi için Hıfzıssıhha Kanunu gereği Sağlık Bakanlığı’nın önerisi ile kabinenin “Sağlık OHAL”i ilan etmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan bazı ülkeler koronavirüs vakalarını düşürmek için aşı çalışmalarına hız vererek bazı kesimlere aşıyı zorunlu kıldı ve aşı olmayanlara yönelik kısıtlama kararı aldı.

Etiketler AŞI KISITLAMA koronavirüs
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