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Hesaplarında 6 milyar TL'lik hareketlilk tespit edildi: 32 gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 32 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin hesaplarında 6 milyar TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarında 32 şüpheliyi yakaladıklarını belirterek, "Üst düzey yönetici konumundaki 14 şüphelinin hesaplarında 6 milyar 33 milyon 860 bin TL işlem hacimli olduğu tespit edildi (2022-2025)" ifadesini kullandı.

Yerlikaya şu bilgileri verdi:
"Tokat merkezli Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Aksaray, Edirne, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Mersin ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bir bahis sitesiyle irtibatlı banka hesap hareketleri, şahıs ifadeleri, banka şubeleri kamera kayıtları ve kripto cüzdan para trafiğinin incelenmesi sonucu; yasa dışı bahislere yatırılan paraların 159 hesapçı tarafından toplandığı, hesapçı şahısların, suçtan elde edilen parayı 'toplayıcı-ara hesapçı' olduğu değerlendirilen kasa olarak belirlenen 31 şahsa aktardığı, bu şahısların suçtan elde edilen geliri 20 üst kasaya aktardığı ve yönetici pozisyonunda bulunan 4 şüphelinin hesabına gönderildiği, üst yönetici konumundaki 14 şüphelinin 2022-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 milyar 989 milyon 498 bin TL, kripto cüzdan/hesaplarında ise 2 milyar 44 milyon 361 bin TL değerinde kripto varlık olmak üzere toplam 6 milyar 33 milyon 860 bin TL işlem hacimli olduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu; çok miktarda nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon TL değerindeki 3 adet araç ile 2 adet konuta el konuldu. Tokat Valimizi, operasyonları koordine eden Tokat Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren Tokat İl Emniyet Müdürümüzü, polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

İHA

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Etiketler Yasa dışı bahis operasyon gözaltı
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