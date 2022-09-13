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Hırsızlara kızdı, bu pankartı astı

Afyonkarahisar'da bir vatandaş tarlasındaki sulama hortumlarını çalan hırsızlara isyan edip tarlasına işte bu pankartı astı.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde çiftçilik yapan İhsan Yaşık, tarlasından sulama borularının çalınmasına astığı pankartla tepki gösterdi. Pankarta yazılanlar ise görenleri şaşkına çevirdi. Hırsızlara öfkesinin dışa vurmuş halini yansıtan pankartla ilgili konuşan Yaşık, "Ben kızara kızara bu yazıyı yazdım ama arkasındayım. Bu yazıyı dikkate alsınlar" dedi.

Şaşkına çeviren olay, İhsaniye ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İhsan Yaşık isimli tarlasına geldiğinde sulama borularının yerinde olmadığını gördü. Bir süre çevrede boruları arayan adam daha sonra jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Duruma çok öfkelenen Yaşık ardından görenlerin ağzını açık bırakacak bir pankart yazdırarak tarlasına astı.

 Astırdığı pankart ile borularını çalan şahıslara seslenen Yaşık, “Ben çiftçilikle uğraşıyorum ve burada sulama borularını çalıyorlar benimde bu sene en az 250-300 adet civarı sulama borularım çalındı. Ben de buna sinirlenerek bu yazıyı yazdım eğer yiğit mertse adam gelsin benden özür dilesin affedeceğim ama özür dilemezse arkasındayım ve kimin olduğunu da biliyorum. Bu civarlarda çok kişinin borusu çalındı, çalan kişiler kendilerine boruları çalarak kazanç sağlıyorlar. Ama onları biliyoruz gelsinler özür dilesinler, ben kızara kızara bu yazıyı yazdım ama arkasındayım ve onları biliyorum. Karşı tarafta bir tarla sahibinin daha boruları çalındı köyde bir sürü kişinin boruları çalındı. Bunlar bu işi adet haline getirmişler. İş nöbet tutmaya doğru gidiyor ama biz nöbet tutmayacağız bu yazıyı dikkate alsınlar” dedi.

Etiketler afyonkarahisar vatandaş çiftçi tarla pankart hırsızlar hırsız
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