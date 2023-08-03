Hizmetçi kadın, iş insanının kızı çıktı; 1 milyar dolarlık servete ortak oldu

72 yaşındaki K.S.'nin yıllarca yanında hizmetçi olarak çalıştığı iş insanı N.Ü.'nün babası olduğunu öğrendi. Babalık davası açan kadın, 1 milyar dolarlık servete ortak oldu.

Romanlara ve filmlere taş çıkartan hikaye Manisa'da yıllar önce başladı.

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberine göre Ü.E. gençlik yıllarında aşk yaşadığı N.Ü.'den hamile kaldı. Ü.E. hamile kaldığında 21 yaşında, N.Ü. ise henüz 16 yaşındaydı.

Ü.E. apar topar fabrikada bekçi olarak çalışan E.Z. ile evlendirildi. İddiaya göre, Z. başta bebeği istemedi. Bebek doğunca Z., bebeği dere kenarına bıraktı. Ancak daha sonra pişman olan Z. bebeği dere kenarından alarak Ü.E. ile büyütmeye başladılar. Ü.E., kızına K. ismini verdi ve Z.'nın nüfusuna kaydettirdi.

Her ikisini de fabrikasında işe aldı

Babası H.Ü. ile birlikte fabrikayı işleten N.Ü., 'bu gerçeği kimseye anlatmayın' diyerek yemin ettirdiği Ü.E.'ye fabrikalarında çay temizlik işlerinde çalışması için iş verdi. Ü.E. çay, temizlik işlerinde, resmi nikahlı eşi E.Z. ise aynı fabrikada bekçi olarak çalışıyordu.

Ü. ve E. çifti fabrikanın bekçi evinde kalıyorlardı. H.Ü.'nün oğlu N.Ü.'ye 'çocuğunun annesi bu kadına bir ev yap' demesi üzerine N.Ü., iddiaya göre 60 metrekare bir arsa aldı. Fakat evi yapmaları için fabrikasından bir tuğla bile vermedi.

Annesi gibi o da hizmetçilik yaptı

Zaman içerisinde büyüyerek genç kız olan K.S. da tıpkı annesi gibi Ü. ailesinin yanında hizmetçi olarak çalışmaya başladı. K. 14 yaşında iken evlendirilip, Manisa'ya gelin gitti. Ancak K. 28 yaşında iken eşi vefat edince 2 çocuğuyla birlikte dul kaldı. K., uzaktan akrabası bildiği ve 'dayı' dediği N.Ü.'nün yanına geri döndü.

K., yıllarca N.Ü.'nün Turgutlu'daki evinde, dükkanında, yazın Çeşme'deki yazlığında çalıştı. Bu arada K.'nin annesi Ü.E. 1996 yılında 66 yaşında iken hayatını kaybetti.

DNA testi yaptırdı

Resmi nikahlı eşi İ.Ü.'den 3 çocuğu olan N.Ü. geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Turgutlu'da bir restoranda yemek yerken yıllarca herkesin 'bu çocuk sana ne kadar çok benziyor' dediği K.'ye gözleri dolarak gerçeği itiraf etti. K., 'dayı' dediği N.Ü.'nün, gerçek babası olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Bunun üzerine özel bir laboratuvarda DNA testi yaptırdı.

K.S., daha sonra babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracılığıyla Turgutlu Aile Mahkemesi'nde babalık davası açtı. Babalık davası devam ederken geçtiğimiz 20 Şubat'ta işadamı N.Ü. 88 yaşında vefat etti. Baba N.Ü.'nün cenazesi morgdayken örnekler alındı. Anne Ü.E.'nün de mezarı açılarak DNA testi için örnekler alındı.

1 milyar dolarlık servete ortak oldu

Mahkeme tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testiyle yüzde 99.9 N.Ü.'nün biyolojik babası olduğu kesinleşti. Rapor Turgutlu Aile Mahkemesi'ne gönderildi. K., DNA testiyle biyolojik babasından kalan iki tuğla fabrikası ve 30 taşınmazın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar liralık servete de ortak oldu.

Avukatı konuştu

K.S.'nin avukatı Varol Turbay, "K.S. yıllarca hizmetçi olarak çalıştığı evdeki kişilerden birinin babası, diğerinin dedesi olduğunu 71 yıl sonra öğrendi. Bu kendisi için büyük bir travma. Bu müvekkilim için ağır bir yük olmasına karşın gerçek babasının kim olduğunu bilmesi onu bir ölçüde rahatlattı. K.S., hiç hak etmediği halde çok zor bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirdi.

2 çocukla dul kalınca, çocuklarına bakabilmek geçimini sağlayabilmek için dedesi olduğunu bilmediği kişinin hasta bakıcılığını, babası, kardeşleri, halaları olduğunu bilmeden bu kişilerin evinde yıllarca hizmetçilik yaptı. Bu şekilde çocuklarına baktı. Biyolojik babası ve ailesi sefa içinde yaşarken, o N.Ü.'nün Ramazan ayında verdiği erzaklarla yetinmeye çalıştı" dedi.

Manisa Turgutlu'da doğan N.Ü. Turgutlu Erkek Sanat Enstitüsü'ne girdi. Bazı nedenlerle 3. sınıftan ayrıldı. İnşaat sektöründe çalıştı. Daha sonra 1963 yılında Yuva kiremit fabrikasını kurdu. N.Ü. Lisesi, Dağmarmara N.Ü. İlköğretim Okulu gibi çok sayıda okul ve cami yaptırdı.

N.Ü. eşi İ.Ü. adına İ.Ü. Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ni ve okulun konferans salonunu yaptırdı. 1988 yılında N.Ü. Lisesi açılış törenine Süleyman Demirel de katılmıştı.

Sabah